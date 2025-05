POL-PDWIL: Unfallflucht an geparktem Fahrzeug

Wittlich (ots) - Im Zeitraum von 28.04.2025, 21:00 Uhr bis 29.04.2025, 19:15 Uhr war ein schwarzer Mercedes-Benz auf dem Viehmarkt Parkplatz in Wittlich abgestellt. In Abwesenheit des Fahrzeugführers wurde das geparkte Fahrzeug am Heck, hintere Stoßstange auf der Beifahrerseite, beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise werden an die Polizei Wittlich erbeten. Rückfragen ...

