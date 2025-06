Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Zu Streitigkeiten ist es am Sonntagabend im Bereich einer Bootsvermietung an der Uferstraße gekommen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll ein 52-Jähriger gegen 19.30 Uhr zunächst einer 20-Jährigen beim Aussteigen aus einem Mietboot unsittlich an das Gesäß gefasst haben. Daraufhin sei es dann zu Tätlichkeiten der drei 45, 41 und 15 Jahre alten Begleiter der Frau gegen den 52-Jährigen gekommen, wogegen dieser sich zur Wehr gesetzt habe. Nachdem alle der männlichen Beteiligten dabei leicht verletzt wurden, ermittelt die Polizei nun gegen sie wegen des Verdachts der Körperverletzung, gegen den 52-Jährigen zusätzlich wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Meckenbeuren

Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich eine 24-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in der Hauptstraße. Sie erkannte gegen 16.45 Uhr zu spät, dass ein vor ihr fahrender 50-jähriger Lkw-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr nahezu ungebremst auf. Ihre ebenfalls 24-jährige Beifahrerin blieb nach jetzigem Stand ebenso unverletzt wie der Lkw-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken und ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Deutlich alkoholisiert war am frühen Sonntagmorgen ein 39-Jähriger mit seinem offenbar aktuell nicht versicherten E-Scooter unterwegs, als er kurz nach 1 Uhr in Unteruhldingen von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Anzeichen einer Alkoholisierung fest, ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund einem Promille. Der 39-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Nachdem an dem Roller noch ein Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht war und bislang auch kein Nachweis über einen aktuellen Versicherungsschutz erbracht werden konnte, gelangt der Mann neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Salem

Mit nicht versichertem Motorrad gestürzt

Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers ist am Samstagabend ein 20-Jähriger auf der Leustetter Straße zwischen Beuren und Finkenhausen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Beim Beschleunigen rutschte kurz vor 20 Uhr wohl das Hinterrad weg, wodurch der 20-Jährige in einem Kiesfeld zu Fall kam und sich Verletzungen am Fuß zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass an der Maschine kein Kennzeichen angebracht war, und für das verwendete Motorrad offenbar derzeit kein Versicherungsschutz besteht, werden sich sowohl der 20-Jährige als auch der 19-jährige Fahrzeughalter, der die Fahrt zuließ, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell