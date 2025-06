Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Tätliche Auseinandersetzung im Bus

Zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 29-Jähriger einen 15-Jährigen geohrfeigt haben soll, ist es am Samstagabend im Linienbus von Überlingen nach Sigmaringen gekommen. Zunächst sei der Ältere während der Fahrt mit mehreren Jugendlichen aneinandergeraten, nachdem er sie vergeblich aufgefordert hatte, aufzustehen und seiner schwangeren Begleiterin einen Sitzplatz anzubieten. Nachdem die Angesprochenen dies ignorierten und weiterhin überlaut Videos auf ihren Handys schauten, soll der 29-Jährige kurz vor der Haltestelle in der Bahnhofstraße nochmals auf den 15-Jährigen zugegangen sein und diesem eine Ohrfeige verpasst haben. Nach dem Ausstieg soll er ihm ein weiteres Mal gegen die Wange geschlagen haben. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Herbertingen

Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter gefahren

Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird sich ein 38-Jähriger zu verantworten haben, der bei der Fahrt auf einem E-Scooter am Sonntagnachmittag von einer Polizeistreife in der Bahnhofstraße kontrolliert wurde. Nachdem an dem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war und auch kein Nachweis über einen aktuellen Versicherungsvertrag erbracht werden konnte, zeigten die Beamten den Mann an und untersagten ihm vorläufig den weiteren Gebrauch des Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell