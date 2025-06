Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kollision mit Schulbus fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Hauptstraße in Ailingen. Kurz vor 8 Uhr parkte der 58-jährige Lenker eines Kleintransporters im Bereich der Einmündung Reinachweg rückwärts aus und übersah dabei offenbar einen von Ailingen in Richtung Oberteuringen fahrenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Durch den folgenden Zusammenstoß mit der linken Busseite splitterte an diesem eine Seitenscheibe, wodurch eine 37-jährige und eine 7-jährige Businsassin leicht verletzt wurden. Sie wurden nach Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Businsassen, überwiegend Schülerinnen und Schüler, blieben unverletzt und wurden mit Ersatzbussen weiterbefördert.

Friedrichshafen

Nach Unfall leicht verletzt

Offenbar, weil ihm ein Schweißtropfen kurzzeitig die Sicht genommen und ihn dadurch abgelenkt hat, ist am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr der 25-jährige Lenker eines Kleintransporters in der Teuringer Straße auf die Gegenfahrspur geraten und mit einem dort entgegenkommenden Hyundai kollidiert. Während der stadtauswärts fahrende Unfallverursacher nach derzeitigem Stand unverletzt blieb, zog sich die 52-jährige Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Gesamtsachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

Friedrichshafen

Einbruch

In ein derzeit unbewohntes Haus in der Berger Halde hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Ende April und dem vergangenen Wochenende eingebrochen. Wie erst jetzt festgestellt wurde, verschaffte sich die oder der Unbekannte dabei gewaltsam Zutritt über ein Dachfenster und durchsuchte die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden unter anderem diverse Bilder, mehrere Flaschen Wein, eine Madonnenfigur sowie ein leerer Tresor. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen in den vergangenen Wochen Verdächtiges im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

In Apotheke eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Montagabend in eine Apotheke in der Friedrichshafener Straße eingebrochen. Die oder der Unbekannte verschaffte sich durch eine Scheibe gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendete nach ersten Erkenntnissen diverse opiathaltige Medikamente. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt in dem Fall und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Überlingen

Nach Motorradsturz verletzt

Offenbar aufgrund der zum Unfallzeitpunkt nassen Fahrbahn ist ein 60-jähriger Motorradfahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr der Lippertsreuter Straße, Einmündung Erlenweg, am Montagmittag zu Fall gekommen und hat sich dabei verletzt. Der Mann war auf der Lippertsreuter Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und stürzte kurz nach 12.30 Uhr ohne Fremdbeteiligung. Hierbei zog er sich eine Verletzung am Fuß zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Aufgrund des zunächst unklaren Meldebilds war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zur Unfallstelle alarmiert worden.

Überlingen

Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag auf der B 31 bei Überlingen. Die 64-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta ordnete sich gegen 14 Uhr an der Abfahrt Überlingen-Nord auf den Verzögerungsstreifen ein und schätzte dabei mutmaßlich die Geschwindigkeit eines dort vor ihr langsamer fahrenden Ford Transit falsch ein. Durch die folgende wuchtige Kollision lösten die Airbags im Fiesta aus, sowohl die 64-Jährige als auch die 45-jährige Fahrerin des Transit wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Während die 64-Jährige eine rettungsdienstliche Behandlung ablehnte, wurde die 45-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Salem

Feuerwehr löscht kleinen Vegetationsbrand

Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand zwischen Salem und Weildorf alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich trockenes Laub am Fahrbahnrand der L 201 aus unbekanntem Grund entzündet hatte. Der Kleinbrand, der eine Ausdehnung von nur wenigen Metern hatte, konnte schnell gelöscht werden. Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen und verletzt

Aus bislang nicht geklärtem Grund ist am Montagvormittag die 25-jährige Lenkerin eines Mini auf der L 204 zwischen der Hardtwaldkreuzung und der Abzweigung nach Altenbeuren, kurz nach Schapbuch, ins Schleudern geraten und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Kurz nach 9.30 Uhr durchfuhr sie dabei ein Gebüsch und kam nach einem kleinen Abhang im Dickicht zum Stehen. Sie und ihr mitfahrendes knapp 21 Monate altes Kind wurden von Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und nach ersten Erkenntnissen eher leicht verletzt. Mutter und Kind wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

