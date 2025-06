Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gebäudefassade touchiert und davongefahren

Ermittlungen wegen Unfallflucht führt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 52 Jahre alten Lkw-Fahrer, der am Dienstagnachmittag in der Antonstraße in einem Kurvenbereich eine Gebäudefassade gestreift hat und anschließend davongefahren ist. Zuvor war er mit seinem Sattelzug im Kurvenverlauf teils auf den Gehweg geraten. Zeugen verständigten eine Polizeistreife, die den Lkw kurz darauf stoppen konnte. Während an der Fassade Sachschaden von schätzungsweise rund 1.000 Euro entstand, wird dieser am Lkw auf rund 500 Euro geschätzt. Eigenen Angaben zufolge hatte der Lkw-Fahrer den Unfall wohl nicht bemerkt.

Herbertingen

Geschwindigkeitsüberwachungen

Über 50 Autofahrerinnen und Autofahrern droht nach Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Sigmaringen ein Bußgeld. Die Beamten hatten am Dienstag auf der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen Kontrollen durchgeführt und dabei 48 Verkehrsteilnehmer gemessen, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um bis zu 20 km/h überschritten. Neun Autofahrerinnen und Autofahrer waren mit über 21 km/h zu schnell unterwegs. In der Spitze bis zu 129 km/h.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Hauptstraße erhofft sich das Polizeirevier Bad Saulgau und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Zwischen 20.45 Uhr und 22.30 Uhr wurde in einer Parkbucht vor der Volksbank ein Toyota Yaris vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und Sachschaden von rund 2.500 Euro hinterlassen. Der Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem größeren Pkw oder Lkw unterwegs war, fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bad Saulgau

Alkoholisierter gefährdet Gegenverkehr

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 59-jähriger Autofahrer verantworten, der am Dienstagnachmittag alkoholisiert zwischen Hopferbach und Schwemme in Schlangenlinien unterwegs war. Ein entgegenkommender Skoda-Fahrer musste mit seinem Pkw auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Nach der Beinahe-Kollision fuhr der Skoda-Lenker dem Alkoholisierten hinterher, bewegte diesen zum Anhalten und verständigte die Polizei. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 59-Jährigen noch an Ort und Stelle und ordneten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an, als der Alkoholtest bei dem 59-Jährigen deutlich über zwei Promille anzeigte.

Ostrach

In Pkw eingebrochen

In einen Pkw sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Mühlbergstraße eingebrochen. Die Täter beschädigten ein Fahrzeugschloss an einer Hintertüre und stahlen aus dem Wagen Akkuschlagbohrer, Bohrhammer und Akkuschrauber im Wert von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und erste Spuren gesichert. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden von den Ermittlern darum gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell