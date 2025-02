POL-ME: Abgebrannte Mülltonne: Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2502030

Polizei Mettmann

Abgebrannte Mülltonne: Polizei bittet um Hinweise - Ratingen

Mettmann

In der Nacht auf Sonntag, 9. Februar 2025, setzten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter auf einem Ratinger Schulhof einen Müllcontainer in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Zeit von Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, bis Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, setzten Unbekannte auf einem Schulhof an der Erfurter Straße einen Müllcontainer in Brand. Dieser brannte vollständig ab. Durch den Brand wurde ein Baum beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich bei der Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 zu melden.

