Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Hyundai gestreift und dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet zu haben. Die Frau war mit ihrem roten Kleinwagen aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise bei einem Parkvorgang aufgefallen. Erst später am Tag wurden die Beschädigungen an dem geparkten Hyundai am hinteren Radlauf, an dem rote Lackspuren gesichert werden konnten, festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zum roten Kleinwagen oder zur Identität der Fahrerin geben können, die als etwa 60 bis 70 Jahre alt, mit blondgrauen kurzen Haaren und Brille beschrieben wird und eine Ledertasche mitführte. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Tettnang

Verkehrskontrollen

Im Rahmen von Verkehrskontrollen mussten Beamte des Polizeipostens Tettnang am Dienstagvormittag diverse Verstöße feststellen und entsprechend ahnden. Im Zeitraum zwischen 10 und 12.30 Uhr wurde der Verkehr in der Karlstraße kontrolliert und hierbei ein Hauptaugenmerk auf die Gurtanlegepflicht und das Handyverbot am Steuer sowie den Fahrradverkehr gelegt. Insgesamt 15 Verkehrsteilnehmende waren nicht angeschnallt, in einem Fall wurde ein Kind ohne entsprechende Sicherung befördert. Zwei Mal wurde verbotenerweise das Mobiltelefon während der Fahrt benutzt. Drei Fahrradfahrende und ein E-Scooter-Lenker beachteten nicht das Einfahrtsverbot. Alle Betroffenen müssen mit einem entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeld rechnen, im Fall der Handybenutzung zusätzlich mit je einem Punkt in Flensburg.

Überlingen

Eine Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

Eine Leichtverletzte und hohen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der K 7772 bei Andelshofen gefordert. Der 56-jährige Lenker eines VW wollte gegen 9.45 Uhr vom Andelshofer Weiher kommend geradeaus in Richtung Reutemühle fahren und beachtete den abknickenden Vorfahrtsverlauf in die Straße "Am Postbühl" nicht. Er stieß daher mit dem Opel einer vorfahrtsberechtigten, aus dem Postbühl kommenden 63-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

