Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein und entwenden Pkw

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (25. August), 20.30 Uhr, bis Montag (26. August), 8.45 Uhr, kam es in der Straße In den Herrenbenden in Euskirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte hebelten die Eingangstüre von dem Wohnhaus auf.

Da die Eingangstür von Innen zusätzlich mit einer Sicherheitskette gesichert war, griffen die Unbekannten durch die Haustüröffnung im Hausflur nach einem Regenschirm.

Mit diesem wurde dann ein Pkw-Schlüssel von einem Schlüsselbrett im Hausflur heruntergeworfen und entwendet.

Im Folgenden entwendeten die Unbekannten mit dem Pkw-Schlüssel den im Hof befindlichen Pkw.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Einbruchs und des besonders schweren Fall des Diebstahls von Kraftwagen gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

