Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Überholmanöver geht schief - mehrere tausend Euro Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwochabend bei einem missglückten Überholmanöver auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Laiz und der B 463 verursacht. Kurz vor 19 Uhr überholte der Porsche-Fahrer auf der Straße "Hochgesträß" wohl mit höherer Geschwindigkeit drei vorausfahrende Pkw, wobei er übersah, dass die Fahrerin eines Audi nach links in Richtung eines Hofs abbiegen wollte. Der Porsche-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Wald stehen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Der Porsche musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Alkoholisierten in Gewahrsam genommen

Gleich zweimal äußerst negativ aufgefallen ist am Mittwochabend ein alkoholisierter 34-Jähriger, der schließlich von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen in Gewahrsam genommen wurde. Zunächst sorgte der 34-Jährige kurz nach 19 Uhr im örtlichen Freibad für einen Polizeieinsatz, da er mit seiner Partnerin in Streit geraten war und sich aggressiv verhielt. Nachdem sich die Wogen hier geglättet hatten, wurden die Beamten kurz nach 23.30 Uhr erneut auf den Plan gerufen. Der erheblich Alkoholisierte hatte auch in einer Gastwirtschaft in der Fürst-Wilhelm-Straße durch sein aggressives Auftreten für negatives Aufsehen gesorgt und musste die Beamten schließlich auf das Polizeirevier begleiten. Weil er hierbei die Einsatzkräfte beleidigte, kommt auf den 34-Jährigen neben den Gebühren für den Aufenthalt in der Arrestzelle des Polizeireviers auch eine Strafanzeige zu.

Gammertingen

Polizei sucht nach Überholmanöver Unfallbeteiligten

Nach einem Überholmanöver am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Kreisstraße 8201 zwischen Inneringen und der L 275 sucht der Polizeiposten Gammertingen nach einem der Unfallbeteiligten. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters hatte auf dem Streckenabschnitt zum Überholen angesetzt, als der vorausfahrende Lenker eines Traktors wohl plötzlich nach links auf einen Feldweg abbog. Der Transporter streifte das landwirtschaftliche Fahrzeug, sodass am Mercedes Vito Sachschaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro entstanden ist. Der Traktor fuhr derweil weiter. Personen, die Hinweise auf das landwirtschaftliche Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 auf dem Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Mengen / Pfullendorf

Ohne Führerschein unterwegs

Nach Verkehrskontrollen des Polizeireviers Bad Saulgau in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag müssen gleich zwei Autofahrer mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Ein 16-Jähriger hatte mit dem Wagen seines Vaters eine Spritztour unternommen und war dabei in eine Verkehrskontrolle geraten. Er hatte sich zuvor offenbar unbemerkt die Fahrzeugschlüssel gegriffen und wurde nach seinem Ausflug an die Erziehungsberechtigen übergeben. Ebenfalls ohne gültigen Führerschein war ein 22-Jähriger unterwegs, der ebenso gestoppt wurde. Bei ihm schlug darüber hinaus ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an, weshalb er die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Ihn erwartet neben der Strafanzeige auch ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Herbertingen

Samt Anhänger über Verkehrsinsel gefahren

Samt Anhänger ist am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr der Fahrer eines Mercedes aus Unachtsamkeit auf der Kreisstraße zwischen Herbertingen und Hundersingen über eine Verkehrsinsel gefahren und hat dabei Sachschaden verursacht. Der 83-jährige Mercedes Fahrer touchierte ein Verkehrsschild und kam mit seinem Gespann an der Leitplanke zum Stehen. Am Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 25.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Eingangstüre an Polizeiposten beschädigt

Offensichtlich mit roher Gewalt haben Unbekannte am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr die historische Eingangstüre am Polizeiposten Pfullendorf beschädigt und dabei Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Vermutlich mit Tritten beschädigten die Täter eine an der Tür eingelassene Holzplatte. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell