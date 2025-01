Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einer gefährlichen Köperverletzung an einem Rentner in Ahlen geben? Der 76-jährige Ahlener ist am Sonntagmorgen (05.01.2025, 05.50 Uhr) auf dem Bahnhofsvorplatz unvermittelt angegriffen, geschlagen und schwer verletzt worden. Er wartete an der Bushaltestelle "Bahnhof A" auf seine Begleitung, um eine Reise anzutreten. Als sich ...

