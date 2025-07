Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Baumstamm geht in Flammen auf

Wegen eines brennenden Baumstammes ist die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag ausgerückt. Der Stamm, der am Wasserbehälter Tiefbrunnen in Brunnenhausen lag und dort hauptsächlich als Sitzgelegenheit diente, dürfte nach bisherigen Erkenntnissen nicht mit Absicht entzündet worden sein. Die Feuerwehr, die zur Brandbekämpfung mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, löschte die Flammen zügig.

Mengen

Autofahrerin nach Unfall von Feuerwehr aus Wagen befreit

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr in Rulfingen ereignet hat. Ein 34 Jahre alter VW-Fahrer missachtete nach bisherigen Erkenntnissen bei seiner Fahrt vom Buchenweg in Richtung Eichenstraße die Vorfahrt einer von rechts aus der Gländstraße kommenden 44-jährigen Renault-Fahrerin. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt, sodass sie zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Renault-Fahrerin konnte sich nicht selbstständig aus ihrem Wagen befreien, sodass die Feuerwehr sowohl die Türen als auch das Dach des Pkw abnahm. An dem Auto der 44-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Pkw mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Meßkirch

Unfallflüchtiger gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Straße "Am Stachus" ermittelt der Polizeiposten Meßkirch und bittet um Hinweise. Zwischen 15 und 15.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer einem geparkten Audi A4 an den hinteren Kotflügel und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Kollision zu scheren. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Fahrer um einen älteren Mann mit Vollbart, Brille und lockigen Haaren gehandelt haben. Er soll mit einem weißen, größeren Fahrzeug, an dem ein Reserverad angebracht war, unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07575/2838 entgegengenommen.

Gammertingen

Kasse gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Dieb die Kasse eines Selbstbedienungs-Kiosks in der Wilsinger Straße in Harthausen gestohlen. Diese war fest im Kiosk verschraubt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposen Gammertingen zu melden.

Gammertingen

Frontaler Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt

Frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen ist eine 58 Jahre alte Dacia-Fahrerin am Dienstagmorgen in der Sigmaringer Straße. Die Pkw-Lenkerin fuhr kurz nach 8.30 Uhr aus Richtung Sigmaringen kommend ortseinwärts, als sie dabei langsam auf die Gegenfahrbahn kam. Der Grund dafür ist Gegenstand der verkehrspolizeilichen Unfallermittlungen. Ein entgegenkommender 51-jähriger Lkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision wurde die Unfallverursacherin in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte sie mit schwereren Verletzungen in ein Klinikum. Bei dem Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Dacia, an dem Totalschaden entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Sigmaringer Straße war zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell