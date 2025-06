Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Mann in Teich ertrunken

Bereits am Freitagabend ist auf einem Firmengelände in der Burladinger Straße ein 41 Jahre alter Mann in einem Teich ertrunken. Der Mann war gegen 17 Uhr mit Reinigungsarbeiten im Bereich des Löschteichs beschäftigt, als er ins Wasser fiel. Er konnte nicht schwimmen. Ein weiterer Mitarbeiter, der ebenfalls kaum schwimmen konnte, war nicht in der Lage, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Erst durch weitere hinzugerufene Zeugen gelang es, den 41-Jährigen an Land zu holen. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits längere Zeit unter Wasser gewesen. Der Mann wurde umgehend reanimiert und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch Feuerwehr und DLRG waren zur Rettung des 41-Jährigen im Einsatz. Im Krankenhaus verstarb er am frühen Samstagmorgen. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat nun Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen haben die eingreifenden Personen vorbildlich gehandelt. Ob darüber hinaus gegen sonstige Verantwortliche strafrechtliche Vorwurfe erhoben werden müssen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Scheer

Pkw-Lenker fährt Radfahrer an

Bei einem gefährlichen Überholmanöver am Sonntagmittag ist ein Radfahrer von einem Auto touchiert und verletzt worden. Der Radfahrer war zusammen mit einem weiteren Radler auf der Hipfelsberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihnen kurz vor dem Bahnübergang ein Autofahrer auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Der 41 Jahre alte Ford-Fahrer war gerade dabei, zwei nebeneinanderfahrende Radfahrer zu überholen. Der 74 Jahre alte Pedelec-Fahrer sowie sein Begleiter wichen dem Pkw in den Grünstreifen aus. Der Ford des Unfallverursachers streifte das Rad des 74-Jährigen, wodurch dieser stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Meßkirch

Briefkasten gesprengt

Schaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags ist am frühen Sonntagmorgen an einem Wohnhaus in Menningen entstanden. Unbekannte warfen kurz nach 1 Uhr augenscheinlich einen Knallkörper in den Briefkasten eines Hauses in der Straße "Höfwiesen". Bei der darauffolgenden Explosion flog der Briefkasten auseinander. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen. Ein Zusammenhang mit einer in der Nähe zur gleichen Zeit stattfindenden öffentlichen Festivität wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Pfullendorf

Polizeieinsatz auf Stadtparkfest

Schwerere Verletzungen hat ein Polizist erlitten, der in eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Stadtparkfest eingegriffen hat. Der 38 Jahre alte Beamte war zusammen mit weiteren Polizisten auf dem Festgelände im Einsatz, da es bereits am späten Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen war. Vom Sicherheitsdienst wurde der Polizei kurz nach 2.15 Uhr ein Schlagabtausch zwischen einem 20-Jährigen und einem 30-Jährigen gemeldet. Beim Erkennen der anrückenden Polizei flüchteten die beiden Beteiligten, wobei der Jüngere seinem Kontrahenten noch auf der Flucht mehrfach gegen den Kopf schlug. Während sich der 30-Jährige daraufhin gegenüber den Beamten einsichtig und kooperativ zeigte, leistete sein Gegenüber massiven Widerstand. Er trat und spuckte nach den Beamten. Bei seiner Fixierung verletzte er den 38-jährigen Beamten so an der Hand, dass dieser einen Bruch davontrug. Auch der 20-Jährige wurde im Rahmen seiner vorläufigen Festnahme leicht am Kopf verletzt. Aufgrund dessen und weil er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und bedrohte der 20-Jährige sowohl die eingesetzten Polizisten als auch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Er hat nun gleich mit einer ganzen Reihe von Strafanzeigen zu rechnen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zu dem Fall sowie den vorangegangenen Körperverletzungsdelikten übernommen.

Mengen

Mann nach Auseinandersetzung in Krankenhaus

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Neuen Straße am frühen Sonntag ist ein 27 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann kam gegen 3 Uhr deutlich alkoholisiert nach Hause, wo er mit seinem 33 Jahre alten Mitbewohner, der ebenfalls schon dem Alkohol zugesprochen hatte, in Streit geriet. Der Jüngere soll daraufhin zum Messer gegriffen und den 33-Jährigen bedroht haben. Dieser schlug wiederum mehrmals auf seinen Kontrahenten ein. Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen des Vorfalls eingeleitet.

Mengen

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Nachdem am Sonntag im Bereich des Freibads ein Pkw angefahren worden ist und der Verantwortliche im Anschluss offenbar das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei. Der unbekannte Autofahrer prallte zwischen 10.45 und 16.15 Uhr mutmaßlich bei einem Parkmanöver gegen den auf der Wiese beim Freibad abgestellten Skoda. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an der Front des Pkw zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

