Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Gäste randalieren

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.38 Uhr wollte ein Wirt seine Gaststätte in der Mittlere Straße in Mengen schließen. Eine Gruppe von etwa 4-6 männlichen Personen wollte aber das Lokal nicht verlassen und fingen Streit an. Dieser artete soweit aus, dass ein 43-jähriger Gast der zu Hilfe kam, mehrere Schnittwunden im Gesicht- und Kopfbereich durch ein zerbrochenes Glas erlitt. Ein weiterer Gast wurde durch Schläge ebenfalls verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Gruppe und konnte nicht mehr angetroffen werden. Da die Identität der Gruppe noch gänzlich unbekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, welche sachdienlichen Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich unter Tel.: 07552 2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Herdwangen

Bus auf falscher Fahrbahn

Am Freitag, etwa gegen 07.50 Uhr befährt ein 86-jähriger Peugeot-Fahrer die K8268 von Herdwangen in Richtung Kleinschönach. Auf dieser Strecke kommt ihm ein Bus auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Er muss dem Bus ausweichen um eine Kollision zu verhindern, wobei er nach links von der Fahrbahn abkommt. Bei diesem Ausweichmanöver entsteht ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro an dem Peugeot. Bei dem Bus soll es sich um einen Schulbus gehandelt haben. Die Polizei sucht jetzt nach einem Zeugen, welcher den Unfall beobachtet haben soll. Dieser wird gebeten sich beim Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel.: 07552 2016-0 zu melden.

