Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit Gewalt versucht in eine Diskothek zu gelangen misslang

Als eine Gruppe von 5 jungen Männern am Samstag gegen 00:30 Uhr in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg der Zutritt zu einer Diskothek verweigert wurde, kam es zu Handgreiflichkeiten und dem Einsatz von Pfefferspray. Als die jungen Männer durch die Türsteher der Diskothek abgewiesen wurden, reagierte vor allem ein 35-jähriger Mann sofort verbal aggressiv und zeigte sich gegenüber dem eingesetzten Sicherheitspersonal bedrohlich. In einem darauffolgenden Handgemenge riss er einem der Türsteher ein Headset vom Kopf. Ein ebenfalls am Handgemenge beteiligter 32-jähriger Mann der Gruppierung ging einem der Türsteher an den Hals. Selbst die restlichen 3 Männer der 5er-Gruppe konnten die Streithähne kaum beruhigen, so dass weiteres Sicherheitspersonal hinzugerufen werden musste. Dabei besprühte einer der Türsteher alle 5 jungen Männer mit einem Tierabwehrspray, so dass sich die Gruppierung zunächst von der Örtlichkeit entfernte. Während die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ravensburg den Sachverhalt erörtern wollten, zeigte sich der 35-jährige Mann abermals aufbrausend und aggressiv. Als die Beamten zur Bändigung des Mannes diesem Handschließen anlegen mussten, leistete er Widerstand. Nur unter großer Kraftanstrengung schafften die Beamten es, den Mann ruhig zu stellen. Inwiefern die Beteiligten durch den handgreiflichen Streit Verletzungen erlitten, wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Durch das widersetzliche Verhalten des 35-jährigen Mannes erlitten zwei einschreitende Polizeibeamte der Polizei Ravensburg jeweils eine leichte Verletzung.

