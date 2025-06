Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei sucht nach Exhibitionisten und bittet im Hinweise

Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein Exhibitionist am Donnerstagabend zwei Frauen belästigt hat. Der Unbekannte beobachtete in der Möttelinstraße zwei Frauen in einer Wohnung. Als diese auf den Mann aufmerksam wurden, der mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich durchführte, wollten sie aus dem Haus gehen. Der Mann rannte daraufhin davon. Er wird von den 28 und 20 Jahre alten Frauen als 170 bis 175 cm groß, muskulös und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare mit abrasierten Seiten und trug ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Wangen

Falsche Spendensammler unterwegs

Zwei falschen Spendensammlern kam die Polizei am Donnerstagnachmittag auf die Schliche. Ein Zeuge wurde gegen 13 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf die rumänischen Männer im Alter von 24 und 18 Jahren aufmerksam und verständigte die Polizei. Angeblich sammelte das Duo für Taubstumme, was sich bei einer Überprüfung durch die Beamten aber schnell als Betrug entlarven ließ. Die Männer hatten nur eine geringe Menge Bargeld bei sich, doch im Auto des 18-Jährigen, das in der Nähe abgestellt war, fand sich weiteres Bargeld. Insgesamt mehrere tausend Euro, größtenteils versteckt hinter den Armaturen des Wagens, fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Pkw. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Geldbetrag zur Sicherung eines Strafverfahrens erhoben und die Männer im Anschluss auf freien Fuß entlassen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrug mit Spendengeldern! Lassen Sie sich nicht zum Spenden drängen. Übergeben Sie kein Geld an Personen, die sie nicht kennen und deren Spendenanliegen Ihnen unseriös erscheint. Weitere Tipps, wie Sie sich vor der Betrugsfalle schützen können, finden Sie auch im Internet unter: www.polizei-beratung.de

Wangen

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Mit knapp 2 Promille soll ein Autofahrer am frühen Freitag in der Donaustraße einen Verkehrsunfall verursacht haben. Der 49 Jahre alte Mann touchierte mit seinem Pkw beim Einparken am Straßenrand einen geparkten Fiat. Nach der Kollision parkte er seinen Wagen um und kümmerte sich nicht weiter um den Unfall. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte und auch, dass der Mann schwankend aus seinem Auto ausstieg, verständigte die Polizei. Diese traf den 49-Jährigen Zuhause an. Nach dem Ergebnis eines Atemalkoholtests nahmen die Beamten ihn mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Er hat nun mit einer entsprechenden Strafanzeige zu rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wangen

Auto zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei, nachdem am Donnerstag zwischen 19.30 und 20.15 Uhr in der Zunfthausgasse ein auf dem Schotterparkplatz geparktes Auto zerkratzt wurde. Der Täter beschädigte die Beifahrerseite, das Dach, die Motorhaube sowie den Kofferraum des Pkw großflächig. Der entstandene Schaden ist aktuell noch nicht abzuschätzen. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/ 984-0 zu beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Emmelhofen und Hunau sind am Donnerstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 57 Jahre alte BMW-Lenkerin war eigenen Angaben zufolge auf dem Weg nach Hunau eingeschlafen und dabei mit ihrem Wagen langsam nach links gekommen. Ein entgegenkommender 47-Jähriger in einem Renault versuchte noch, auf den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Er sowie die Unfallverursacherin erlitten bei dem Zusammenstoß eher leichte Verletzungen und wurden in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Wagen entstand jeweils Totalschaden, der auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst barg beide Autos. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde von der Polizei einbehalten.

Weingarten

Unfall-Fahrt auf Parkplatz

Gleich mehrere Verkehrsunfälle hat eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in Weingarten verursacht. Die Frau fuhr gegen 11 Uhr auf den Parkplatz und prallte mit ihrem Mazda dabei gegen einen geparkten Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen daneben parkenden Renault geschoben. Im Anschluss fuhr die 68-Jährige weiter auf den Parkplatz. Bei dem Versuch, ihren Wagen zu wenden, touchierte sie einen Nissan. Insgesamt verursachte die Frau an den Pkw und ihrem Mazda einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell