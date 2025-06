Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 47-jähriger Fahrradfahrer, der von der Polizei am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Aufgefallen war der Mann, nachdem er während der Fahrt eine Bierflasche in der Hand hielt. Ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille, woraufhin der 47-Jährige eine Blutprobe abgeben musste und nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gelangt.

Kressbronn

Ohne Führerschein gefahren, mehrere Anzeigen die Folge

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauchs von Ausweispapieren wird sich ein 23-Jähriger zu verantworten haben, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Donnerstagabend in Kressbronn am Steuer eines Fahrzeugs kontrolliert wurde. Der Mann zeigte einen Führerschein vor, dessen Foto zwar eine Ähnlichkeit mit dem Mann hatte, in Wirklichkeit aber dessen Beifahrer gehörte. Wie sich herausstellte, ist der 23-Jährige tatsächlich nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Ebenso angezeigt werden der 21-jährige Beifahrer, der sein Dokument für die Täuschung zur Verfügung stellte, sowie der Fahrzeughalter, der die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ.

Meckenbeuren

Unter Drogen am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 23-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Polizeistreife am Donnerstagabend bei Meckenbeuren kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten entsprechende Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt hatten, bestätigte ein Vortest die Beeinflussung durch THC. Der 23-Jährige musste daher im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, deren Auswertung über den Fortgang des Verfahrens entscheiden wird. Nachdem sich der junge Mann derzeit noch in der Probezeit befindet, könnten die Konsequenzen im Positivfall hier noch empfindlicher ausfallen.

Tettnang

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 43-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Tettnanger Straße. Die 45-jährige Lenkerin eines VW wollte aus der Hopfenstraße in die Tettnanger Straße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des ordnungsgemäß auf dem Geh- und Radweg fahrenden und aus Richtung Bürgermoos kommenden Radfahrers. Durch die folgende Kollision stürzte der 43-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

Überlingen

Nach Arbeitsunfall verletzt

Beim Sturz vom Gerüst auf einer Baustelle hat sich am Donnerstagvormittag ein 23-jähriger Arbeiter verletzt. Der Mann war im Litscherweg im Obergeschoss dabei, eine Wand zu mauern, als gegen 11.30 Uhr zwei Schalplatten auf dem Gerüstpodest brachen und der 23-Jährige aus rund eineinhalb Metern Höhe auf den Betonboden fiel. Nachdem er sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde er von der alarmierten Feuerwehr mit Hilfe des Baukrans ins Erdgeschoss transportiert und vom Rettungsdienst in das nahegelegene Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell