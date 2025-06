Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Einbrecher fest

In mindestens fünf Geschäfte in der Innenstadt hat ein 56-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Ein Anwohner konnte den Täter kurz vor 5 Uhr beim Verlassen eines Gebäudes in der Oberen Breiten Straße beobachten und die Polizei verständigen. Im Rahmen einer Fahndung, bei der mehrere Polizeistreifen eingesetzt waren, konnte der Mann anhand der Personenbeschreibung im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen werden. Die Beamten stellten bei dem 56-Jährigen Diebesgut und sonstige Beweismittel sicher. Die Ermittlungen, in deren Verlauf auch geprüft wird, ob der Tatverdächtige noch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte, dauern an. Das Polizeirevier Ravensburg bittet weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung am Mittwochmittag, die in einem Schlagabtausch geendet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Zwischen einem noch Unbekannten und einem 26-Jährigen kam es im Bus der Linie 1 zwischen Ravensburg und Weingarten gegen 13 Uhr zu einem Wortgefecht. Die beiden Männer schubsten sich im weiteren Verlauf. Der Unbekannte erhob sodann die Fäuste gegen den 26-Jährigen und verletzte diesen. Beide Männer stiegen in der Folge an der Haltestelle "Elisabethenkrankenhaus" aus, wo der Unbekannte erneut auf sein Opfer einschlug und, als dieses zu Boden ging, gegen den Kopf trat. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 26-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Unbekannte soll etwa 180 cm groß, 18 bis 27 Jahre alt und schlank sein. Er hat kurze blonde seitlich rasierte Haare und trug zur Tatzeit ein graues Tanktop, eine schwarze kurze Hose mit einem weißen Emblem an der linken Seite sowie schwarze Badelatschen und weiße Socken und eine dunkle Basecap. Mit sich führte der Täter eine schwarz-blaue Sporttasche. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Fahrerflucht

Um rund zwei Meter versetzt hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda, als er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Möwenweg gegen das Heck des Wagens prallte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw-Fahrer handelt, der den Skoda beim Rangieren verschoben hat.

Baienfurt

Einbruch in Getränkehandlung

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Räumlichkeiten eines Getränkehandels in der Eisenbahnstraße eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Unbekannten in das Bürogebäude und versuchten mit Werkzeug, einen Tresor zu öffnen. Da dies um kurz nach 1 Uhr einen Alarm auslöste, suchten die Einbrecher ohne Beute das Weite. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht mehr antreffen. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern des Polizeireviers Weingarten melden.

Bad Waldsee

Mädchen mit Messer bedroht - Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 42-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der gegen 19.30 Uhr ein 12-jähriges Mädchen in der Bernhardstraße bedroht haben soll. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der Tatverdächtige in einschüchternder Weise mit dem Messer in der Hand auf das Kind zugegangen sein, dieses aber nicht angegriffen haben. Im Rahmen einer Fahndung, bei der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnte der Tatverdächtige im Bereich des Sportplatzes gesichtet werden. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der 42-Jährige, kam jedoch nicht weit: ein bislang unbekannter Passant hielt den Mann kurzerhand auf, brachte ihn zu Boden und hielt ihn bis zur Übernahme durch die Beamten fest. Da sich der 42-Jährige, der zwei Messer mit sich führte, offenbar in einem psychisch auffälligen Zustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Die Ermittler bitten den couragierten Zeugen, der den Tatverdächtigen festhielt, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 8 Uhr auf der K 8035 gefordert. Eine 57-jährige VW-Fahrerin wollte die Kreisstraße auf Höhe "Schwemme" überqueren und übersah dabei den Dacia eines 64-Jährigen, der ordnungsgemäß aus Richtung Bierstetten kam. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 57-Jährige und ihre 84-jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Spendenbetrüger unterwegs - Polizei sucht Geschädigte und bittet um Hinweise

In einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße waren am Mittwochmittag Spendenbetrüger unterwegs. Die beiden Unbekannten sammelten vermeintlich sowohl Unterschriften als auch Geldspenden für ein Gesundheitszentrum für Schwerbehinderte. Mehrere Personen hinterließen ihre Unterschrift und spendeten Geld. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Betrugs und bittet Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Beide Männer hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Ein Täter war mit einem blauen Hemd und kurzen weißen Hosen, der andere, der einen Oberlippenbart trug, mit einem weißen T-Shirt und einer grauen kurzen Hose bekleidet.

Leutkirch

Radlerin und Motorradfahrer stoßen zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 67 Jahre alte Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der L 318 erlitten. Die Radlerin querte die Landesstraße auf Höhe "Kiechle" und übersah dabei offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne einen in Richtung Isny fahrenden 28-jährigen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte die 67-Jährige und zog sich Kopfverletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in eine Klinik. Der 28-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Sachschaden fiel gering aus.

Bad Wurzach

Unbekannter zerkratzt Cadillac

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr einen Cadillac zerkratzt, der in dem Zeitraum auf dem Parkplatz beim Amtshaus an der dortigen E-Ladesäule abgestellt war. Der Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07561/2013 entgegen.

