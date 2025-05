POL-WHV: Missbrauch von Notrufeinrichtungen in der Nordseepassage - Beschuldiger ermittelt

Wangerland (ots) - Am den 13. Mai 2025, kam es gegen 21:30 Uhr im Rahmen einer Klassenfahrt in einer Spielstadt an der Jeverschen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Schulkindern. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein Kind während des Anstehens in einer Warteschlange zunächst ...

mehr