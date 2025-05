POL-WHV: Hundebiss in Treppenhaus - Mann verletzt

Varel (ots) - Am 12. Mai 2025, kam es gegen 18:00 Uhr in der Oldenburger Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann aus Varel verstarb. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Rosenberger Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Trotz eingeleiteter ...

mehr