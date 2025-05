Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall in Varel - vermutlich medizinischer Notfall ursächlich

Varel (ots)

Am 12. Mai 2025, kam es gegen 18:00 Uhr in der Oldenburger Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann aus Varel verstarb.

Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Rosenberger Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen deutet die Gesamtsituation auf einen medizinischen Notfall als unfallursächlichen Hintergrund hin.

Fremdeinwirkung ist nach derzeitigen Ermittlungen auszuschließen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Oldenburger Straße zwischen Büppel und dem Abzweig nach Rosenberg zunächst voll, später einspurig gesperrt werden. Es kam zu zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell