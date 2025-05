POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 09.05.2025 - 11.05.2025

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Varel - Am Freitagmittag wartete ein 16-Jähriger aus Wilhelmshaven an einer Bushaltestelle der B 437, Nähe Panzerstraße, Fahrtrichtung Wesermarsch, als ein weißer Transporter vor ihm am Fahrbahnrand hielt. Durch die Fahrzeuginsassen wurde der überraschte Jugendliche aus dem Fahrzeug heraus mit kleineren Gegenständen beworfen, wodurch er leichte Schmerzen im Oberkörperbereich erlitt. Das Fahrzeug setzte schließlich die Fahrt fort. In der Absicht, das Kennzeichen zu fotografieren, lief der junge Mann dem Fahrzeug nach und stürzte situationsbedingt. Dabei zog er sich weitere oberflächliche Verletzungen zu. Zeugen des Wurfvorganges werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Versuch des schweren Diebstahls aus Pkw

Bockhorn - In der Zeit von Freitagmorgen, 06:30 Uhr, bis Freitagnachmittag, 16:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine hintere Scheibe eines an der Hilgenholter Straße parkenden Pkw Mitsubishi Outlander ein. Dies geschah vermutlich in der Absicht, aus diesem Gegenstände zu entwenden. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04451-9230 an die Polizei in Varel.

Sachbeschädigung

Varel - In der Zeit von Februar bis Mai kam es mehrfach zu Sachbeschädigungen an Holzhütten, die im Bereich der Grundschule Büppel bzw. des Sportplatzes errichtet sind. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 04451-9230 Hinweise dazu entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Varel - Am frühen Freitagabend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Vareler Polizei in der Dangaster Straße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf einen männlichen Fahrradfahrer aufmerksam und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei fiel auf, dass der 56-jährige Mann aus Varel erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Trunkenheit im Verkehr - Varel - Am späten Freitagabend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Varel in die Dangaster Straße gerufen, da sich dort Anwohner durch laut abgespielte Musik in ihrer Ruhe gestört fühlten. Bei Eintreffen am Einsatzort fuhr zeitgleich ein landwirtschaftliches Fahrzeug vor. Im Gespräch stellt sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Ein Test am mobilen Atemalkoholtestgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,12 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Der Mann aus Varel muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Trunkenheit im Verkehr - Am Samstagnachmittag fiel ein männlicher Radfahrer auf dem City-Parkplatz in der Vareler Innenstadt auf, welcher laut schimpfend umherfuhr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 32-jährige Vareler nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Radler musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Bockhorn - Am Freitagmittag befuhr ein 67-jähriger Radler aus Bockhorn den Hunnenmoorsweg in der Absicht, nach links auf die übergeordnete L 816 einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Pkw Seat auf der L 816 in Richtung Bockhorn unterwegs war. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Radler leichte Verletzungen zuzog. Sowohl Fahrrad als auch Pkw wurden beschädigt.

Verkehrsunfall mit Fußgänger

Varel - Am Freitagnachmittag befuhr ein 82-jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw Nissan die B 437 von Bockhorn in Richtung Varel. Kurz vor Seghorn überquerte ein 43-jähriger Fußgänger zunächst die Fahrbahn und bewegte sich dann im Fahrbahnnebenraum weiter in Richtung Varel. Als der Fahrzeugführer ihn langsam überholte, trat der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass es zu einer Berührung zwischen Pkw und Fußgänger kam. Der Mann aus Bockhorn zog sich dabei vermutlich leichte Verletzungen zu. Hilfeleistend bat der Autofahrer den Fußgänger, in seinem Pkw Platz zu nehmen, um dann vorsorglich die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. Kurz vor Erreichen der Polizeidienststelle entschied sich der Fußgänger jedoch um und flüchtet aus dem Pkw.

Brandstiftung - mobile Toilettenkabine zerstört. Varel - Am Samstagabend stellte eine Passantin Rauchentwicklung fest, die offenbar in einer mobilen Toilettenkabine ihren Ursprung hatte. Das "stille Örtchen" war anlässlich einer Baustelle auf einem Grundstück an der Windallee aufgestellt worden. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten stellten diese ein Feuer innerhalb der Kabine fest, welches schließlich durch die Feuerwehr Varel gelöscht wurde. Das Mobil-WC wurde durch das Feuer zerstört. Passanten zufolge wurde kurz zuvor eine männliche Person an der Kabine gesehen. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

