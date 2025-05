Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 09.05.2025 bis 11.05.2025

Wilhelmshaven (ots)

Ladendiebstahl mit Körperverletzung und Widerstand

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, wurde ein amtsbekannter 46 jähriger Täter bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Als er von dem Angestellten des Supermarktes verfolgt und angesprochen wurde, schlug der Beschuldigte dem Angestellten ins Gesicht. Auch als die Polizei vor Ort erschien, schlug er weiter um sich und beleidigte die einschreitenden Polizeibeamten massiv. Da der Beschuldigte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde bei ihm anschließend eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Schwerer Diebstahl/Einbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten bislang unbekannte Täter das Außentor einer Firma in der Güterstraße überwunden und anschließend eine Außentür des Gebäudes aufgebrochen. Anschließend wurden mit den aufgefundenen Originalschlüsseln zwei Firmenfahrzeuge geöffnet und das darin befindliche Werkzeug bzw. die dort vorhandenen Elektrogeräte entwendet.

Am Sonntagmorgen, um kurz nach Mitternacht, wurde in ein Massagesalon in der Bismarckstraße eingebrochen. Aufgrund eines aufmerksamen Nachbarn wurde sofort die Polizei verständigt, die einen 38 jährigen Mann aus Bremen auf frischer Tat stellen konnte.

Brände

Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, stellte ein 16 Jähriger einen Topf mit Öl auf den Herd um sich Essen zu machen. Dabei schlief er ein, wodurch es zum Brand in der Küche kam. Er wird schließlich durch Passanten, welcher den Rauch aus dem Fenster bemerkt hatten, geweckt und aus der Wohnung geholt. Anschließend konnte der Brand durch die Berufsfeuerwehr relativ schnell abgelöscht werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Baltrumstraße ein ähnlicher Vorfall. Nach dem übermäßigen Genuss von Alkohol wollte sich ein 32 jähriger Mann noch in der Nacht etwas zu Essen machen und schaltete den Herd mit dem Essen an. Durch den Rauchmelder wurden dann die Nachbarn geweckt, die dann die Feuerwehr riefen. Nachdem man die Wohnungstür geöffnet hatte, konnte die Person wohlauf angetroffen werden. In diesem Fall kam es weder zu einem Personen- noch zu einem Gebäudeschaden!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es noch zwei Pkw-Brände. Der erste ereignete sich um 03.52 Uhr in der Bremer Straße/Kolberger Straße. Der Pkw brannte fast vollständig aus. Ein Zeuge konnte zwar noch eine Person vom Brandort wegrennen sehen, eine nähere Täterbeschreibung war aber nicht möglich. Der zweite Pkw-Brand ereignete sich in der Danziger-/Hamburger Straße um 04.18 Uhr. Aufgrund der Tatsache, dass die Polizei sehr schnell vor Ort gewesen war, konnte der Brand schon in der Entstehung durch die Polizei gelöscht werden.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 09.05.2025, um 15.20 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Pkw-Fahrer die Bismarckstraße in Richtung Westen (stadtauswärts). In Höhe der Werftstraße beabsichtigte er, nach links in die Werftstraße abzubiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 22 jährige Leichtkraftradfahrerin, die auf der Bismarckstraße in Richtung Osten fuhr. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Da es unterschiedliche Schilderungen zum Unfallhergang gibt, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden.

