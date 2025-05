POL-WHV: Zeugenaufruf nach Raubdelikt im Kurpark Wilhelmshaven

Jever (ots) - Am 8. Mai 2025, kam es gegen 15:00 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Straße "Chausseehaus" in Jever zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, darunter ein Kleinkind. Eine 31-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg gemeinsam mit ihrem 3-jährigen Kleinkind, das sich auf einem Kindersitz am Fahrrad befand, aus Richtung Schortens kommend ...

