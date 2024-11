Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Unter den Linden und Im Hankenhof - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Zu zwei Einbrüchen wurde gestern die Polizei gerufen, in beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Im Zeitraum vom 13. November bis zum gestrigen Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Rohbau in der Straße Unter den Linden. Aus dem Gebäude wurden ca. 70 Meter Kabel entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesguts geht die Polizei davon aus, dass der Diebstahl über mehrere Abende hinweg erfolgte. Hinweise auf die Täter oder deren Transportmittel liegen bislang nicht vor. (1437609)

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag, 19. November, in ein Wohnhaus in der Straße Im Hankenhof. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag in das Haus ein. Derzeit ist noch unklar, welche Gegenstände gestohlen wurden. Die Ermittlungen dauern an. (1438703)

Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Gebieten bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell