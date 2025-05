Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf Fahrradweg - Kleinkind und Radfahrer leicht verletzt

Jever (ots)

Am 8. Mai 2025, kam es gegen 15:00 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Straße "Chausseehaus" in Jever zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, darunter ein Kleinkind.

Eine 31-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg gemeinsam mit ihrem 3-jährigen Kleinkind, das sich auf einem Kindersitz am Fahrrad befand, aus Richtung Schortens kommend in Fahrtrichtung Jever. Beim Vorbeifahren an einem Krankenfahrstuhl, der sich ebenfalls auf dem Radweg befand, übersah die Frau aufgrund eines Regenvorbaus am Krankenfahrstuhl einen entgegenkommenden Radfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrrädern. Dabei wurden der entgegenkommende Radfahrer sowie das mitfahrende Kleinkind leicht verletzt. Beide wurden vor Ort medizinisch versorgt.

