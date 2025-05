Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 09.05.2025 bis 11.05.2025

Wilhelmshaven (ots)

Schortens

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Schortens

Am 10.05.2025, gegen 16:35 Uhr, befuhr der 37-jährige Führer eines Motorrades die Mühlenreihe in Schortens aus Richtung Waddewarden kommend, in Richtung Sillenstede.

Im Verlaufe einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in den angrenzenden Graben.

Der 37-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Wangerland

Vegetationsbrand in Hooksiel zwischen Bäderstraße und Wasserskianlage

Am 09.05.2025, gegen 17:30 Uhr, stellte ein Zeuge einen größeren Brand von Vegetation im Bereich zwischen der Bäderstraße und der Wasserskianlage in Hooksiel mit.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es augenscheinlich an mehreren Stellen zu Brandausbrüchen gekommen war.

In den betroffenen Bereichen brannten Bodenvegetation, Busch- bzw. Strauchwerk und vereinzelte Bäume einer Fläche von ca. 300 qm gänzlich nieder.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Sachverhalten haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss im Wangerland

Am 09.05.2025, um 17:40 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die L812 aus Richtung Jever kommend, in Richtung Hohenkirchen.

In Höhe Westrum kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte der Pkw mit einer Bushaltestelle und kam anschließend in einem Graben zum Stehen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizei festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Der 36-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, am Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis im Wangerland

Am 10.05.2025, gegen 11:00 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 34-jährigen Führer eines Pkw-Anhänger-Gespanns im Bereich der Fuhlrieger Allee im Wangerland.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter im Wangerland

Am 11.05.2025, gegen 01:55 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever einen 35-jährigen Führer eines E-Scooters an der Oldorfer Straße im Wangerland.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,20 Promille aus.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell