Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter auf frischer Tat ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zöllnitz: Am Montagabend gegen 21:00 Uhr beobachtete ein Zeuge mehrere Personen, die gewaltsam in das Objekt der ehemaligen Gärtnerei in Zöllnitz einbrachen. Die Polizei eilte vor Ort und konnte einen der vier Diebe festnehmen. Die 36-Jährige trat mit ihren Gefährten mehrere Türen ein und reiste zuvor aus Gera mit einem Fahrzeug an, welches im Nahbereich festgestellt und durch die Beamten geprüft worden ist. Auf welche Beute man in dem Objekt, welches als Lager und private Werkstatt genutzt wird, aus war und wer die drei bislang unbekannten Mitstreiter sind, wird nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen versucht herauszufinden.

