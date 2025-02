Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude

Jena (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum vergangenen Montag in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Naumburger Straße ein. Dabei sind mehrere Türen aufgehebelt und diverse Räume durchsucht worden. Aus einem Geschäft entwendeten die Täter eine kleine Menge an Bargeld. Insgesamt verursachten sie jedoch einen Schaden von über 15.000 Euro. Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch und ermittelt nun wegen Besonders schwerem Diebstahl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell