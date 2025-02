Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Kennzeichen

Weimar (ots)

Im Bereich Weimar-Nord wurde durch einen Anwohner mitgeteilt, dass an einem bereits seit längerem abgeparkten Fahrzeug andere Kennzeichen angebracht wurden. Eine Überprüfung ergab, dass die angebrachten litauischen Kennzeichen einst an einen VW gehörten und seit mehreren Jahren gesperrt sind. Über die Umweltplakette wurden Ermittlungen zum letzten Halter aufgenommen, der das Auto verschenkt hatte und durch den nächsten Besitzer an einen Unbekannten weiterverkauft wurde. Eine schnelle Aufklärung war somit unmöglich. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt und vorerst eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell