Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seitliche Kollision

Weimar (ots)

Am Sonntagabend befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin die Lisztstraße in Fahrtrichtung Steubenstraße. Als ihr ein anderer Pkw entgegenkam, fuhr sie ein Stück weiter nach rechts um Platz zu machen. Dabei unterschätzte sie den Seitenabstand zu einem geparkten Ford Transit und stieß gegen dessen vorderen Kotflügel. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

