Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagvormittag an einem Audi Q7 verursacht, der in der Mörikestraße abgestellt war. Der Unbekannte streifte zwischen 7.30 Uhr und 11.40 Uhr die rechte Fahrzeugseite des Audi offenbar beim Ein- oder Ausparken und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Krauchenwies/Gammertingen

Polizeikontrolle zieht für mehrere Verkehrsteilnehmer Anzeige nach sich

Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen kommen auf insgesamt sechs Fahrzeuglenker zu, die am Donnerstagabend und am frühen Freitagmorgen von der Polizei kontrolliert wurden. Während zwei Autofahrer ohne Gurt am Steuer saßen und ihre Fahrt fortsetzen durften, endete für vier weitere Verkehrsteilnehmer die Fahrt an Ort und Stelle. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen, da er nicht im Besitz einer solchen ist. Ein 50-Jähriger war mit seinem Wagen mit mehr als 0,5 Promille unterwegs, ein weiterer 27-jähriger Autofahrer stand deutlich unter Drogeneinfluss. Beide mussten die Beamten zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Polizeirevier und in eine Klinik begleiten. Seine Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen durfte ein 20-Jähriger, der seinen Pkw derart tiefergelegt hatte, dass die Reifen an der Karosserie streiften. Die vorgeschriebene Abnahme durch einen Sachverständigen konnte der 20-Jährige nicht vorweisen. Alle sechs Fahrzeuglenker werden nun entsprechend angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell