Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (05.04.2025) 23:00 Uhr und Sonntag (06.04.2025) trieb ein noch unbekannter Täter im Zwerchweg in Kuppingen sein Unwesen. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen zerstach der Unbekannte jeweils zwei Reifen eines geparkten Kia und eines geparkten BMW. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

