Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0352 --Falsche Wasserwerker im Stadtgebiet unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz u. Bremen-Huchting, OT: Ellenerbrok-Schevemoor u. Mittelshuchting Zeit: 27.05.2025, 10.00-11.00 Uhr

Am Dienstagvormittag wurden in Osterholz und in Huchting zwei Seniorinnen von falschen Wasserwerkern bestohlen. Die Polizei warnt und gibt Tipps.

Zunächst wurde eine 93-jährige Frau in Osterholz Opfer eines Trickbetruges. In der Annahme, dass ihre Tochter die Klingel betätigte, öffnete Sie einem unbekannten Mann die Tür. Dieser gab sich als Wasserwerker aus und erlangte so Zutritt zu ihrer Wohnung. Er forderte die Frau auf, die Wasserhähne zu öffnen. Als diese Ihre Skepsis äußerte, flüchtete der Täter aus der Wohnung. Anschließend bemerkte die Frau, dass ihr aus anderen Räumen Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Da sich der Täter dauerhaft bei der Frau aufgehalten hat, ist davon auszugehen, dass sich ein Komplize in die Wohnung hineinschlich.

Ähnliches wiederfuhr einer 87-jährigen Frau wenig später in Huchting. Hier gaben sich zwei Männer als Wasserwerker aus. Während einer die Frau ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung. Hier entwendeten die Diebe ein Schmuckkästchen und zwei Armbanduhren.

In den vergangenen Tagen kam es zu weiten Taten im gesamten Stadtgebiet.

Die Polizei Bremen warnt vor Trickdieben und rät: Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 und binden Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es im Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell