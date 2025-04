POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots) - (hd) Am Sonntag (20.04.2025) brachen zwei jugendliche Intensivtäter, 15 und 16 Jahre alt, zu einer umfangreichen Diebestour auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die beiden zunächst in eine Kindertagesstätte am Alter Postweg in Herford einstiegen. Dort richteten sie einen Sachschaden an, der auf mindestens 3000,- Euro ...

