Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Einbrecher festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Herford (ots)

(hd) Am Sonntag (20.04.2025) brachen zwei jugendliche Intensivtäter, 15 und 16 Jahre alt, zu einer umfangreichen Diebestour auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die beiden zunächst in eine Kindertagesstätte am Alter Postweg in Herford einstiegen. Dort richteten sie einen Sachschaden an, der auf mindestens 3000,- Euro geschätzt wird. Wertgegenstände konnten sie allerdings nicht erbeuten. Wenig später brachen die Täter in einer Grundschule an der Landsberger Straße ein. Auch hier beschädigten sie in massiver Weise Türen und Teile des Inventars. Ob Gegenstände entwendet wurden, ließ sich zunächst nicht zweifelsfrei feststellen. In einer derzeit noch nicht festzulegenden Reihenfolge drangen die beiden Täter schließlich in Kellerräume unterschiedlicher Wohnhäuser an den Straßen Am Hundebach und An der None ein. Im unmittelbaren Nahbereich konnten die Täter schließlich von Polizeikräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt führten sie Einbruchswerkzeuge, Handschuhe und weitere beweiserhebliche Gegenstände mit. Die beiden Jugendlichen wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den bereits umfangreich polizeilich in Erscheinung getretenen 15-Jährigen. Sein 16-jähriger Mittäter wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in allen genannten Sachverhalten. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 05221 / 888-0 entgegengenommen.

