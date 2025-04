Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt

Hiddenhausen (ots)

(hd) Am Ostersonntag (20.04.2025) befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin gegen 14:50 Uhr mit ihrem Hyundai die Herforder Straße in Hiddenhausen in Fahrtrichtung Bünde. Kurz vor Erreichen der Einmündung Am Bahndamm bremste sie ihr Fahrzeug stark ab, da sie kurzentschlossen nach links abbiegen wollte. Ein hinter ihr fahrender 42-jähriger Paderborner konnte seinen BMW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß wurden eine in dem BMW befindliche Beifahrerin (43 Jahre alt) und die Hyundai-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Schadenssumme wird auf mindestens 9000,- Euro geschätzt.

