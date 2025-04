Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Gasflaschen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Mindener Straße stellte am Mittwoch (16.4.) einen Diebstahl fest. Auf dem Gelände der Tankstelle befindet sich ein mit einem Schloss gesicherter Gitterkäfig, im dem diverse Gasflaschen gelagert werden. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen das Schloss gewaltsam an, um die Gitter öffnen zu können. Sie entwendeten insgesamt zehn Gasflaschen, sodass ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras fuhr in der Nacht zu Mittwoch, um 2.02 Uhr ein helles Fahrzeug auf das Tankstellengelände. Zwei Personen, die helle Kleidung getragen haben, stiegen aus dem Auto und entwendeten die Gasflaschen, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die weitere Auswertung des Videomaterials sowie die Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat, dauern an. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Mindener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell