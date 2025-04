Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unfallverursacher gibt sich nicht zu erkennen

Bünde (ots)

(hd) Am Montag (21.04.2025) stellte ein Polizeibeamter um 02:15 Uhr im Rahmen seiner Streifentätigkeit einen verunfallten Pkw der Marke Opel fest, der auf der Osnabrücker Straße in etwa in Höhe der Hansastraße in Bünde stand. Das Fahrzeug wies umfangreiche Beschädigungen auf. Die Airbags waren ausgelöst. Insgesamt befanden sich sechs Personen am Fahrzeug. Neben zwei Ersthelfern handelte es sich um vier Personen, die augenscheinlich dem verunfallten Pkw zuzuordnen waren. Zwei Personen wiesen leichte Verletzungen auf. Auf Nachfrage erklärten die Beteiligten, dass eine unbekannte männliche Person das Fahrzeug geführt habe. Diese sei geflüchtet. Zum Unfallhergang wurden zunächst keine Angaben gemacht. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Pkw bereits auf der Hansastraße in Bünde verunfallt war. Dort war er offenbar mit einer Leitplanke kollidiert. Aufgrund feststellbarer Spuren und Zeugenaussagen erhärtete sich der Verdacht, dass ein am Pkw angetroffener 23-Jähriger der Fahrzeugführer und damit Unfallverursacher gewesen sein könnte. Da der Verdächtige unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt der Tatverdächtige nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell