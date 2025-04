Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - Eine Personen schwer verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Dienstagabend (22.04.2025) ereignete sich um 21:10 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße / Auf der Freiheit in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Eine 37-jährige Herforderin befuhr mit ihrem Audi die Niederstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Etwa zeitgleich mit ihr fuhr ein 41-jähriger mit seinem Smart, aus Richtung Wittekindstraße kommend, in den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Auf der Freiheit ein. Dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Smart-Fahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Schadenssumme wird auf mindestens 7000,- Euro geschätzt. Zeugenaussagen legen den Verdacht nahe, dass unterschiedliches Fehlverhalten beider Unfallbeteiligten zur Entstehung des Verkehrsunfalls beigetragen haben könnte. Um dies objektiv überprüfen zu können, wurde ein speziell geschultes und ausgestattetes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Eine Auswertung der gesicherten Unfallspuren steht noch aus.

