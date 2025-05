POL-HB: Nr.: 0349 --Gemeinsam sicher unterwegs - Polizei Bremen im Einsatz zu Himmelfahrt

Polizei Bremen

29.05.2025

Die Polizei Bremen wird am kommenden Donnerstag, den 29. Mai 2025, rund um den Himmelfahrtstag mit verstärkten Kräften im gesamten Stadtgebiet präsent sein. Ziel ist es, den Feiertag für alle friedlich Feiernden sicher zu gestalten - ob auf dem Rad, zu Wasser oder zu Fuß.

Präsenz an beliebten Treffpunkten

Wie in den vergangenen Jahren rechnen wir mit zahlreichen Ausflüglern, die den Feiertag für eine "Vatertagstour" nutzen. Unsere Einsatzkräfte werden daher an bekannten Ausflugszielen wie beispielsweise dem Blockland, der Altstadt oder entlang der Weser verstärkt präsent sein. Dabei liegt unser Fokus auf der Einhaltung gesetzlicher Regelungen - insbesondere im Zusammenhang mit Alkohol im Straßenverkehr und auf dem Wasser.

Alkohol auf dem Fahrrad - riskant und strafbar

Gerade an Himmelfahrt sind viele mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs. Dabei bitten wir um Rücksichtnahme und Vernunft: Wer alkoholisiert fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Ab einem Blutalkoholwert von 1,6 Promille gilt man als absolut fahruntüchtig - unabhängig von Ausfallerscheinungen - und macht sich strafbar. Bereits ab 0,3 Promille kann es strafrechtliche Konsequenzen geben, wenn unsicheres Fahrverhalten (z. B. Schlangenlinien) festgestellt wird. Auch Radfahrende mit Pkw-Führerschein sollten sich der Konsequenzen bewusst sein: Ein Strafverfahren auf dem Fahrrad kann im schlimmsten Fall den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. Unser Appell: Steigen Sie im Zweifel lieber ab und schieben - oder nutzen Alternativen wie den ÖPNV oder ein Taxi.

Sicher unterwegs auf dem Wasser

Nicht nur an Land, auch auf dem Wasser sind wir im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei wird entlang der Mittelweser, auf der Unterweser, im Bereich der Stadtstrecke sowie an der Schleuse gezielte Sportboot- und Alkoholkontrollen durchführen. Die 0,5-Promillegrenze gilt für alle Skipper und Bootsführenden - auf See- wie auf Binnenschifffahrtsstraßen. Schon ab 0,3 Promille kann ein Fehlverhalten zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Verkehrskontrollen in der Überseestadt

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt ist die Überseestadt. Hier wird die Polizei Bremen gezielt gegen Raser und sogenannte Poser vorgehen. Verkehrskontrollen sollen dazu beitragen, dass Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher einen ruhigen Feiertag erleben können.

Unser Wunsch: Ein sicherer, fröhlicher Feiertag

Die Polizei Bremen wünscht allen Bremerinnen und Bremern sowie Gästen einen entspannten Himmelfahrtstag und eine sichere Heimkehr. Denken Sie bitte daran: Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, tut gut daran, einen Helm zu tragen - dieser kann im Ernstfall schwere Kopfverletzungen verhindern. Feiern Sie verantwortungsvoll, achten Sie aufeinander - und genießen Sie den Tag mit Umsicht!

