POL-HB: Nr.: 0348--Polizei fasst rasch Straßenräuber--

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 25.5.25, 6.30 Uhr

Am Sonntagmorgen klickten für einen 19-Jährigen die Handschellen. Er hatte einen 18-Jährigen in Bremen Mitte überfallen und Kleingeld erpresst.

Der Mann folgte dem 18-Jährigen schon vom Bahnhof aus eine Weile zu Fuß. Auf Höhe des Tivoli-Hochhauses packte der Unbekannte den 18-Jährigen plötzlich am Kragen und forderte Geld von ihm. Als der dies verneinte, soll der Angreifer ihm ein Springmesser an den Hals gehalten und ihn mit dem Tode gedroht haben. Daraufhin übergab der 18-Jährige dem Täter das Kleingeld, das er bei sich trug. Dies reichte dem Täter nicht, so dass er mehrfach mit Fäusten auf den jungen Mann einschlug und seinen Kopf gegen eine Scheibe stieß. Anschließend flüchtete der Räuber. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtenden noch in Tatortnähe stellen.

Der 19 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung stellten die die Polizisten Kleingeld und Drogen sicher. Das Tatmesser konnte nicht gefunden werden. Die Ermittlungen gegen ihn wegen unter anderem schwerer räuberischer Erpressung dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell