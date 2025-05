Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0345--Trickbetrüger festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Helsingborger Straße Zeit: 22.05.2025, 15:50 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Donnerstag im Stadtteil Burglesum einen mutmaßlichen Trickbetrüger bei einem fingierten Treffen fest. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte seine 38-Jahre alte Komplizin.

Am vergangenen Wochenende gab sich ein Pärchen als Angehörige der Zeugen Jehovas aus und sprachen eine 72 Jahre alte Frau und ihren 81-jährigen Ehemann in einem Einkaufszentrum im Ortsteil Burgdamm an. Unter einem Vorwand gelangte das unbekannte Pärchen in die Wohnung der Senioren, dabei wurde Goldschmuck entwendet. Am Donnerstag meldeten sich die Betrüger telefonisch bei der Seniorin, um den angeblichen Erlös aus dem Schmuckverkauf zu übergeben. Hierfür müsste die 72-Jährige Wechselgeld bereithalten. Die Enkelin, die den Anruf zufällig entgegennahm, durchschaute den Betrug. Sie gab sich als ihre Großmutter aus und rief die Polizei. Bei der fingierten Übergabe konnten Zivilkräfte einen 37 Jahre alten Mann stellen und nahmen ihn fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie eine Geldbörse mit dem Personalausweis des 81-Jährigen.

Eine Haftprüfung gegen den 37 Jahre alten Mann dauert derzeit an. Im weiteren Verlauf konnten die Einsatzkräfte schnell die 38 Jahre alte Frau ermitteln und nahmen sie vorläufig fest.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell