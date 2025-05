Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0343 --Brand und Unfall sorgen für erhebliche Staus--

Ort: Bremen-Huchting/Horn-Lehe, OT Sodenmatt/Horn, Oldenburger Straße/Bundesautobahn 27 Zeit: 22.05.2025, 14:10 Uhr, 23.05.2025, 02:45 Uhr

Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 75 zu einem Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen. In der Nacht zu Freitag auf der Bundesautobahn 27 zu einem Brand eines Lkw-Anhängers. In beiden Fällen mussten die Straßen zeitweise voll gesperrt werden. Dabei kam es zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße 75 in stadteinwärtiger Richtung, als er aufgrund der regennassen Fahrbahn auf Höhe Sodenmatt die Kontrolle verlor und von hinten gegen ein Wohnmobil prallte. Dieser wiederum stieß mit einem Skoda zusammen. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und von Rettungskräften Erstversorgt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die Strecke zwischenzeitlich vollgesperrt. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In der Nacht zu Freitag war ein 49 Jahre alte Mann mit seinem Lkw auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs, als er gegen 02:45 Uhr ein kleines Feuer an seinem Anhänger entdeckte. Der Fahrer hielt auf dem Ausfädelungsstreifen bei der Ausfahrt Überseestadt an und koppelte seinen Anhänger ab. Verletzt wurde er dabei nicht. Der Anhänger brannte anschließend komplett aus und wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn in Richtung Cuxhaven zeitweise voll gesperrt. Für die anschließenden Räumarbeiten konnte der Verkehr gegen 4 Uhr auf einem Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Kurz nach 9 Uhr wurde die Sperrung auf der Bundesautobahn 27 aufgehoben.

Während der Morgenstunden am Freitag kam es noch an beiden Örtlichkeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

