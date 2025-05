Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0347 --Zeugen nach Raubüberfall gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 25.05.2025, 05:45 Uhr

In Gröpelingen soll ein unbekannter Mann am frühen Sonntagmorgen einen 33 Jahre alten Mann überfallen und ihn dabei verletzt haben. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 5:45 Uhr befand sich der 33 Jahre alte Mann in der Gröpelinger Heerstraße und wollte zur Arbeit gehen. Plötzlich sprach ihn ein Unbekannter an und bedrohte ihn mit einem Messer und forderte sein Mobiltelefon. Als der 33-Jährige sein Mobiltelefon übergab, schlug der Unbekannte ihm damit auf die Stirn und verletzte ihn dabei. Der Angreifer gab ihm daraufhin das Mobiltelefon zurück und flüchtete. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Täter soll ungefähr 1,75 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll einen dunklen Teint, schwarze Haare und einen Vollbart haben. Zudem trug er dunkle Kleidung.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

