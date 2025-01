Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin - 16-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Am Sonntag (05.01., 17:12 Uhr) ist es auf der Straße An der Apostelkirche zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 16-jährigen Fußgängerin gekommen, die dabei schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die Jugendliche an der Haltestelle "Tibusstift" aus einem Bus aus und rannte über die Straße, um einen Bus auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Als sie die Fahrbahn querte, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, kollidierte sie mit einem Auto, das in Richtung Voßgasse unterwegs war. Ein Notarzt kümmerte sich um die schwerverletzte 16-Jährige. Der Rettungsdienst brachte die Münsteranerin in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Autofahrer aus Sendenhorst und dessen Beifahrerin aus Ahlen erlitten einen Schock und wurden medizinisch betreut.

