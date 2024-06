POL-K: 240617-1-BO/K "EG Castroper": Polizei sucht mit Fotos nach gewaltbereiten Kölner Fußballanhängern - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am frühen Sonntagmorgen (16. Juni) ist ein 31-jähriger Mann nach einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten auf dem Hohenzollernring gegen 4.15 Uhr mit einer Schussverletzung am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Fahndung nach dem unbekannten Schützen und weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Tatverdächtigen dauert an. Dazu werten ...

