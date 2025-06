Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Betrunkener sucht Streit mit der Polizei

Am Freitag gegen 22:00 Uhr kam ein 38 Jahre alter Mann auf die Polizeidienststelle, um sich über einen vorangegangenen Polizeieinsatz zu beschweren, was für ihn schlussendlich in der Zelle endete. Nachdem eine Besatzung des Polizeireviers Überlingen bereits gegen 18:00 Uhr an dessen Wohnort tätig werden musste, da er dort in seiner eigenen Wohnung randalierte und Flaschen auf die Straße warf, konnten die Beamten vor Ort die Ruhe wiederherstellen. Jedoch musste dem Mann bereits zu diesem Zeitpunkt ein polizeilicher Gewahrsam angedroht werden. Darüber wohl nicht zufrieden, kam der Mann circa 4 Stunden später auf das Polizeirevier Überlingen, um sich über die vorangegangenen Maßnahmen zu beschweren. Dabei geriet er derart in Rage, dass er gegen ein Fenster und einen Desinfektionsmittelspender schlug, sowie Polizeibeamte beleidigte und bedrohte. Um Beschädigungen der polizeilichen Einrichtungen zu verhindern, legten Beamte des Polizeireviers dem Mann Handschließen und Fußfesseln an. Dabei schlug dieser einem Beamten in das Gesicht, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Zur vorbereitenden Maßnahme für eine Verbringung in die Arrestzelle wurde zunächst in einem Klinikum eine ärztliche Untersuchung durchgeführt. Dabei leistete der Mann abermals Gegenwehr und beleidigte die eingesetzten Beamten. Beim Verbringen in die Arrestzelle auf dem Polizeirevier Überlingen kam es zur dritten Gegenwehr des Mannes, wobei sich ein weiterer Polizeibeamte verletzte. Diese Verletzung musste in einem Klinikum behandelt werden. Dort stellte der Arzt fest, dass es sich glücklicherweise um eine leichte Verletzung handelte und eine einfache ambulante Behandlung ausreichend war. Nachdem der Mann bereits am Vortag wegen Störungen durch die Polizei kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden musste, kann darauf gehofft werden, dass er sich beim nächsten Kontakt mit der Polizei ruhiger zeigt. Ob sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kann bislang nicht gesagt werden. Eine Überprüfung zu einer etwaigen Aufnahme in eine psychiatrische Klinik ergab, dass eine solche Einweisung nicht notwendig ist. Bei dem Streit mit der Polizei verletzte sich der Mann ebenfalls leicht.

Frickingen

Mann überschlägt sich mit nicht zugelassenem Kraftrad

Am Freitag gegen 09:35 Uhr überschlug sich auf der L 205 zwischen Lippertsreute und Rickenbach ein 23-jähriger Motorradfahrer ohne gültigen Führerschein und mit einer nicht zugelassenen Maschine und wurde dabei leicht verletzt. Dabei befuhr der Lenker des Kraftrads Yamaha die L 205 auf Höhe Ahäusle und kam in einer langgezogenen Linkskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich im abfälligen Straßengraben. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Überlingen stellten bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls fest, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Ferner war das Kraftrad weder zugelassen noch versichert. Bei den angebrachten Kennzeichen handelte es sich vermutlich um eine Totalfälschung, was durch die Beamten als Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht wird. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von circa 4.500 Euro. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Da das Kraftrad ohnehin nicht im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden darf, muss dieses abgeschleppt werden.

