Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz

Obernkirchen (ots)

(Kun) Am Dienstag, den 20.05.2025 zwischen 13:40 Uhr und 13:55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz in der Neumarktstraße 45 das ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeug der 55-jährigen Geschädigten aus Obernkirchen und entfernte sich vom Unfallort. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Summe. Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Obernkirchen unter 05724 958860 zu melden.

