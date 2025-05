Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher hinterlässt Spiegelkappe

Bad Nenndorf (ots)

(Kun) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, den 20.05.25 zwischen 10:40 Uhr und 10:50 Uhr in Bad Nenndorf auf der Hauptstr. Höhe Hausnummer 42 ereignete. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren das ordnungsgemäß abgeparkte Fahrzeug einer 36 - Jährigen aus Hohnhorst und entfernte sich vom Unfallort. Das verursachende Fahrzeug hinterließ eine Spiegelkappe am Unfallort. Am geschädigten Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden am Außenspiegel. Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723 74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell