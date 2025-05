Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt

Bückeburg/Porta Westfalica (ots)

(Thi) Eine uniformierte Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Bückeburg entschloss sich im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit zu einer Verkehrskontrolle am Montag den 19.05.2025, gegen 18:15 Uhr, bei einem VW Golf GTI.

Nachdem die Beamten dem Fahrzeugführer Anhaltesignale gegeben haben, hielt dieser zunächst auf der B65 in Höhe der Abfahrt zur B482 an. Als der Funkstreifenwagen ebenfalls anhielt, beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug. Die Funkstreifenwagenbesatzung setzte sich dahinter und nahm die Verfolgung auf. Das flüchtige Fahrzeug befuhr die B65 in Fahrtrichtung Porta Westfalica. Am Ende verließ das Fahrzeug die B65 in das Industriegebiet Porta Westfalica Barkhausen.

In dem Industriegebiet und dem angrenzenden Wohngebiet überfuhr der Fahrzeugführer mehrere rote Ampeln. Die Geschwindigkeit betrug innerorts teilweise deutlich über 130 km/h. Im Bereich Weserufer/B61 in 32457 Porta/Westfalica hielt das Fahrzeug an und die beiden Insassen flüchteten fußläufig.

Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen verliefen trotz Unterstützung von Kräften der Polizei Minden negativ. Ein zuvor aus dem Fahrzeug geworfener Beutel mit einem Kilogramm Marihuana wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Bückeburg ermittelt zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem illegalem Kraftfahrzeugrennen.

Zeugen, Hinweisgeber und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell